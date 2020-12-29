На Петербург надвигается циклон "Кристоф"

Он принесет с собой снег и метели.

В четверг, 21 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым атмосферным фронтом, связанным с выходящим в Северное море циклоном "Кристоф". В связи с этим в городе будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег, возможна метель. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в Петербурге опустится до -6…-8 градусов. В Ленобласти ожидается -6…-11 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

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