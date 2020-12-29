Фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния

Также "охотники" за северным сиянием рассказали, чем их привлекает это природное явление и на что они готовы ради красивых кадров.

В Петербурге и в Ленобласти всё чаще стали появляться впечатляющие снимки северного сияния. Piter.TV поговорил с "охотниками" за северным сиянием Александром Спиридоновым и Дамиром Ялышевым и узнал, чем их так привлекает это природное явление и с какими трудностями приходится сталкиваться при этом.

Начнем с того, что как-то в позапрошлом году я вдруг подумал: а видно ли сияшки в Л.О. Поискал в старых новостях и как оказалось, что иногда даже над СПб бывают сияния (это теперь я знаю, что на пике солнечного цикла сияния доезжают аж до Ростова, а иногда и южнее, когда мощные геомагнитные бури случаются g4 или g5). Потом выяснил, что есть приложения, позволяющие отслеживать данное явление (как оказалось впоследствии – абсолютно неинформативные, если подходить к этому процессу с научной точки зрения). И вот 27 сентября 2019 года, я смотрю, что небо на Ладогой чистое и, вроде, авроральный овал дотягивается до 60 градуса, и понимаю – надо ехать. Сажусь на электричку СПб-Ладожское озеро, выхожу на берег – сияет! После этого очень удачно оказались ребята поблизости, которые до Дыбенко довезли, а то пришлось бы сидеть до 6 утра, до электрички. Александр Спиридонов, фотограф

Александр рассказал, что уже в скором времени познакомился с "охотницей" за северным сиянием Натальей. Теперь они часто выезжают на съемки вместе и уже дважды вылетали в Мурманск на одну ночь.

Видим хорошие параметры, а неба нет, билеты, вроде, дешевые. За пять минут решаем лететь и летим. Пока ни разу вхолостую не катался, снял 14-15 сияний разных, даже самых слабых, которые только фотоаппарат видит. Александр Спиридонов, "охотник" за северным сиянием

Александр рассказал, что одна из запоминающихся историй, это когда они пробили катер об камень и сидели без связи в поселке Тиурула (ближняя Карелия, сразу за Ленобластью). К счастью, так как это был конец марта 2020 года, была не морозная погода, а поблизости оказались рыбаки, которые и помогли им выбраться.

Единственным минусом в своей деятельности Александр считает опоздания.

Единственный минус – это вечное опоздание к первому пику сияния, а он всегда самый динамичный, пока солнце еще на минимуме цикла находится, но обычно потом тоже нормально сияет. Вот надеюсь в 2023-2024 году снять сияние прямо над Петропавловской крепостью и прочими достопримечательностями. За эти пару лет я стал разбираться в этом вопросе не хуже астрофизиков. Мы сами отслеживаем появления пятен на солнце, следим за корональными дырами, сами пишем прогнозы на сияния. Александр Спиридонов

Фотограф Дамир Ялышев рассказал Piter.TV, что его увлечение северным сиянием началось в марте 2013 года.

На моей даче на севере области, когда я наблюдал яркую комету Panstarrs, совершенно внезапно увидел всполохи на вечернем небе. Для меня это было некоторым шоком. Я думал, сияния можно наблюдать только на Крайнем Севере. Несколько часов незабываемого зрелища, сияло во всё небо. С тех пор я конкретно "подсел" на сияния, стал интересоваться научной стороной вопроса, глубоко увлекся аналитикой. Следующее сияние не заставило долго ждать – я наблюдал его уже в конце октября 2013 года. И понеслось... Дамир Ялышев, фотограф

Дамир отметил, что никогда не сталкивался с серьезными трудностями в этом вопросе. Единственное, что отметил фотограф, это сияния в зените. В эти моменты возникают сложности с камерой, поэтому приходится менять ракурсы и задирать ее в зенит.

Северное сияние в СПб

Александр Спиридонов назвал самые "заезженные места", где можно увидеть северное сияние. Это дуб в Ириновке, Осиновец и станция "Ладожское озеро", озеро Большое во Всеволожске, Пятиречье в Приозерском районе. Если "охотники" заранее анонсируют северное сияние, на одно место могут приехать 15 машин с желающими увидеть эту красоту своими глазами.

Также ранее в Ленобласти заметили необычное явление "световые столбы".

Фото: Дамир Ялышев; Александр Спиридонов