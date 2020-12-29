В Ленобласти заметили необычное явление "световые столбы"

В ночь с 14 на 15 января в Ленинградской области заметили оптический эффект "световые столбы". Он образуется от источников света, в данном случае столбом. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.
Вертикальные колонны света появляются при сильных морозах. Температура воздуха в регионе опускалась до - 30 градусов. Холоднее всего было на востоке, на западе было немного теплее.
Световые столбы зафиксировали во Всеволожском, Выборгском и других районах Ленобласти.
Ранее в Ленобласти запечатлели северное сияние. Чтобы увидеть красивое природные явление некоторые петербуржцы отправляются в более северные регионы, например, в Мурманск.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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