В Ленобласти заметили необычное явление "световые столбы"

Вертикальные полоски были видны там, где есть источники света.

В ночь с 14 на 15 января в Ленинградской области заметили оптический эффект "световые столбы". Он образуется от источников света, в данном случае столбом. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Вертикальные колонны света появляются при сильных морозах. Температура воздуха в регионе опускалась до - 30 градусов. Холоднее всего было на востоке, на западе было немного теплее.

Световые столбы зафиксировали во Всеволожском, Выборгском и других районах Ленобласти.

Ранее в Ленобласти запечатлели северное сияние. Чтобы увидеть красивое природные явление некоторые петербуржцы отправляются в более северные регионы, например, в Мурманск.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург