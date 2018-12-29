Часть предметов передали жители блокадного Ленинграда, часть сотрудники создали своими руками.

В Петербурге представили инсталляцию блокадной квартиры "Девятьсот дней мужества" . Об этом сообщают "Невские новости".

Стоит отметить, что часть предметов для этой выставки передали жители блокадного Ленинграда, а другую часть авторы проекта создали своими руками.

Эта инсталляция представляет собой комнату, в которой воссоздан интерьер простых жителей блокадного Ленинграда. В помещении есть плотные занавески, старая кровать, санки и печь буржуйка. Кроме того, у входа висят плакаты военного времени и указатель "Бомбоубежище".

Выставка расположена в ДК "Богатырский, 52" и будет работать до февраля.

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Фото:"ВК" - Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник