В Петербурге представили инсталляцию блокадной квартиры "Девятьсот дней мужества" . Об этом сообщают "Невские новости".
Стоит отметить, что часть предметов для этой выставки передали жители блокадного Ленинграда, а другую часть авторы проекта создали своими руками.
Эта инсталляция представляет собой комнату, в которой воссоздан интерьер простых жителей блокадного Ленинграда. В помещении есть плотные занавески, старая кровать, санки и печь буржуйка. Кроме того, у входа висят плакаты военного времени и указатель "Бомбоубежище".
Выставка расположена в ДК "Богатырский, 52" и будет работать до февраля.
Ранее мы сообщали о том, что Историк Вячеслав Мосунов презентовал свою книгу "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра"
Фото:"ВК" - Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник
Оставить комментарий