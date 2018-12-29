Историк Вячеслав Мосунов презентовал свою книгу "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра"

Как рассказал сам автор книги, первые наметки книги появились в 2010-2011 гг. Книга основана на советских и немецких документах.

В Петербурге состоялась презентация книги "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра". Она рассказывает о переломном этапе битвы за Ленинград, впервые выявленных документах и фактах наступательной операции 1943. Книгу представили ее автор - историк Вячеслав Мосунов и заведующий музеем-заповедником "Прорыв блокады Ленинграда" Денис Пылев.

Выход книги довольно важный момент для нашего музея, мы сотрудничаем с Вячеславом уже лет 10. Неоднократно он был нашим научным консультантом, с нетерпением ждем, когда книга появится в библиотеке музея. Денис Пылев, заведующий музеем-заповедником "Прорыв блокады Ленинграда"

Как рассказал сам автор книги, первые наметки книги появились в 2010-2011 гг. Книга основана на советских и немецких документах, Вячеслав Мосунов 80-85% немецких документов, касающихся данного вопроса. Также была изучена значительная часть советских документов, хранящихся в архиве Минобороны.

Прорыв блокады Ленинграда совсем неслучайное событие. Ему предшествовали многие события. Прорыв был обеспечен тем, что на других участках стала меняться ситуация не в сторону Германии. Вячеслав Мосунов, автор

Одной из задач, которая стояла перед автором книги – это установить количество погибших во время первых семи дней операции "Искра" (12-18 января 1943 года). По подсчетам историка, эти семь дней оказались одними из самых кровопролитных. Во время этой операции погибли около 70 тысяч человек со стороны советских войск.

О всех причинах прорыва блокады, ее героях и антигероях Вячеслав Мосунов подробно рассказывает в своей книге "Прорыв блокады Ленинграда. Операция "Искра".

Опера́ция "Искра" - наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны, проведённая с 12 по 30 января 1943 года. Благодаря этой операции 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда.

Фото: открытые источники

Видео: Музей-панорама "Прорыв"/ ВК