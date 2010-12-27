Кокорин рассказал о своих тренировках в "Зените"

Нападающий расстроен, что вскоре наступит месячный перерыв.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своих тренировках в составе сине-бело-голубых. Футболист отказался оценивать собственную физическую форму и отметил, что прошел в команде все занятия и тесты. Об этом пишет Sport24.

По словам Кокорина, у него "все нормально". Сейчас нападающий тренируется в общей группе. "Недавно была двусторонка, сыграли около 70 минут. У меня время есть, мне торопиться некуда", - заявил футболист.

Кокорин рассказал, что чувствует себя хорошо на тренировках, однако в официальных матчах он давно не играл. Он расстроен тем, что в декабре наступит месячный перерыв у "Зенита".

В сентябре Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. Футболисты отбывали наказание за хулиганство и драки в центре Москвы. "Зенит" заключил с Кокориным новый контракт, согласно которому футболист теперь будет получать 2,5 млн евро. До инцидента зарплата нападающего составляла около 4 млн евро.

Фото: fc-zenit.ru