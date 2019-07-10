  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:02
56
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Дирижер Теодор Курентзис будет работать в Петербурге

0 0

Музыкант будет работать в Доме радио.

В среду, 10 июля, стало известно, что гениальный дирижер Теодор Курентзис будет работать в городе на Неве. Об этом сообщают СМИ.

Музыкант вместе со своим оркестром MusicAeterna будет работать в Доме радио. Известно, что к обязанностям приступит с 15 августа.

Курентзис занимал должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Причина ухода - конфликт с краевыми властями. Как оказалось,  власти построили новую сцену для театра.

Ранее мы сообщали о том, что умерла итальянская актриса Валентина Кортезе.

Видео:Perm Opera Ballet Theatre/YouTube

Теги: культура, музыка, новости спб, общество, театр, теодор курентзис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии