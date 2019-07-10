Дирижер Теодор Курентзис будет работать в Петербурге

Музыкант будет работать в Доме радио.

В среду, 10 июля, стало известно, что гениальный дирижер Теодор Курентзис будет работать в городе на Неве. Об этом сообщают СМИ.

Музыкант вместе со своим оркестром MusicAeterna будет работать в Доме радио. Известно, что к обязанностям приступит с 15 августа.

Курентзис занимал должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Причина ухода - конфликт с краевыми властями. Как оказалось, власти построили новую сцену для театра.

Ранее мы сообщали о том, что умерла итальянская актриса Валентина Кортезе.

Видео:Perm Opera Ballet Theatre/YouTube