Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе

Звезде "Американской ночи" было 96 лет.

В Милане на 97-ом году жизни скончалась итальянская актриса театра и кино Валентина Кортезе. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Причины смерти актрисы не сообщается.

Валентина Кортезе родилась 1 января 1923 года. За свою карьеру она сыграла более 100 ролей в кино и поработала с такими знаменитыми режиссерами как Микеланджело Антониони, Федерико Феллики и Франсуа Трюфо.

За свою игру в фильме "Американская ночь" Кортезе была номинирована на премию "Оскар" и "Золотой Глобус", а также выиграла премию Британской академии.

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Фото: скриношот