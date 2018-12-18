Piter.TV подводит итоги года. Выбираем главное событие-2019

Второе десятилетие XXI века подходит к концу, а 2019 год был по-своему полон всевозможных событий.

Piter.TV решил подвести итоги уходящего года и выбрать самое запоминающееся для Петербурга событие за последние 365 дней. Проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке.

Беспредел на муниципальных выборах

Выборы депутатов в 110 муниципальных образованиях города стали весьма громким событием. Многочисленные жалобы избирателей на нарушения, украденные бюллетени, нескрываемое спикером ЗакСа Макаровым выдвижение собственных единоросов и даже разбирательство Центральной избирательной комиссии, приехавшей в Петербург с проверкой. В Москве петербургские выборы назвали беспрецендентной по цинизму и нарушениям. До сих пор районные суды возвращают украденные после 8 сентября мандаты , что заставляет пересчитывать результаты в конкретных образованиях.

Выборы губернатора

В тот же день, 8 сентября, Петербург выбирал своего нового градоначальника. Большую половину голосов завоевал на тот момент врио губернатора города Александр Беглов при 27 конкурентах. В целом явка на выборы губернатора оказалась совсем невысокой – 30 с небольшим процентов.

Дело Голунова и акция на площади Восстания в его защиту

Несмотря на то, что главным местом действия в этом триллере стала Москва, газеты с первой полосой в поддержку задержанного журналиста скупали по всей стране. В стороне не остался и Петербург – в знак солидарности не только организовывались пикеты, но и сами журналисты из городских СМИ вышли на площадь Восстания и раздавали специальную газету, посвященную расследованиям коллеги.

Разгон колонны на первомайском шествии

До этого Петербург неожиданно "отпраздновал" День весны и труда. Помимо "Монстрации" и меметичной оговорки тогдашнего врио губернатора Александра Беглова, колонну с лозунгом "Свободному Петербургу – свободные выборы" стали резко задерживать сотрудники правоохранительных органов. Оказались задержаны депутат ЗакСа Максим Резник и теперь бывший глава Штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев. Всего в первомайских акциях участвовали около 100 тысяч человек.

"Урановые хвосты" в Петербурге

Перевозку в Россию урановых отходов с немецких производств встретили с шумным обсуждением. Пока одни россияне подписывали петиции против ввоза токсичных контейнеров в страну и выходили на пикеты, другие утверждали, что в России умеют перерабатывать такие отходы и вся развернутая кампания не стоит внимания. Первое судно с контейнерами "Михаил Дудин" прибыло к берегам Петербурга в конце ноября, второе, с 600 тоннами объединенного гексафторида урана, – в двадцатых числах декабря. Из Северной столицы токсичные "хвосты" отправились в Свердловскую область.

Победа "Зенита" в Российской Премьер-Лиге

Главный петербургский футбольный клуб в 2019 году отличился уверенной победой в Чемпионате России по футболу. Майскую победу зенитовцев праздновали не только болельщики в соцсетях и на стадионах, но и крупнейшие городские объекты, окрасившиеся в цвет счастливой футбольной формы петербуржцев.

Январский снежный коллапс

Снежная сказка, которой так не хватает петербуржцам перед новым 2020 годом, в начале 2019 года отчасти превратилась для горожан и городских служб в кошмар. Обильные снежные осадки, сугробы, коллапсы, травмы людей из-за плохо очищенных дорог. Петербуржцы массово жаловались на свои местные администрации за плохую работу коммунальщиков. За один только январь в городе выпало почти два метра снега. На борьбу со стихией вышли не только уборочная техника, песок, соль и гранитная крошка, но и вскоре нависшая над городом теплая погода.

Открытие Фрунзенского радиуса

Проблемный запуск трех новых станций "фиолетовой" ветки также немало впечатлил петербуржцев. Открывшиеся 5 сентября "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" почти месяц не пускали внутрь пассажиров: оказалось, что новые точки подземки погрязли в проблемах с документацией и разрешением на перевозку людей. После долгих разбирательств, 3 октября долгожданные станции наконец открыли для петербуржцев.

Возвращение грифонов

Теплым июнем на Банковский мост вернулись знаменитые грифоны, "улетевшие" в январе на реставрацию. Мифические существа за долгую службу покрылись ржавчиной, трещинами, золото на их крыльях поблекло. Один из узнаваемых символов Петербурга горожане особенно ждали, и грифоны вернулись – свежевыкрашенные, отреставрированные и готовые к фотографиям с туристами.

Транспортный вопрос: дискуссия вокруг ликвидации маршруток и повышение проезда

Как бы активисты не протестовали, можно сказать, что петербуржцев поставили перед фактом. Мы говорили с горожанами на эту тему. С начала года одна поездка в метро по жетону обойдется в 55 рублей вместо 45, а в наземном транспорте проезд будет стоить 50 рублей вместо 40. По карте "Подорожник" выйдет дешевле.

Ситуация вокруг реконструкции СКК

В минувшем октябре городская администрация объявила конкурс на реконструкцию спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Заявление властей было с громким осуждением встречено петербуржцами: по Петербургу прошла волна пикетов и крупных протестов против реконструкции комплекса, в котором горожане предчувствовали снос. Неравнодушные к памятнику брежневского времени активисты пытались доказать, что СКК действительно является культурным объектом, но власти остались неприступны. Ситуация обострилась еще и тем, что работы внутри начались еще до проведения официального конкурса. В комплексе уже разобрали часть сводов и вывезли трибуны. На данный момент власти заверили, что сносить здание не придется, а сквер вокруг не будут застраивать жильем – там останется парк.

Дело Олега Соколова

Это произошло как гром среди ясного неба. В субботу журналистам стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали некого мужчину, который оказался в Мойке с женскими руками в рюкзаке. Потом маховик стал раскручиваться сильнее – им оказался известный историк Олег Соколов, встречавшийся со своей студенткой. Происшествие разожгло огонь в противостоянии Соколова и его оппонента, человека-мема Евгения Понасенкова. То, как именно квалифицировать ситуацию с убийством Анастасии Ещенко, решит следствие и психологическая экспертиза. Однако детали, которые удалось узнать журналистам, делают эту историю одной из самых запоминающихся в этом году.

Что из событий может претендовать на лидерскую позицию нашего рейтинга? А может быть, на первом месте должно быть что-то, что мы не упомянули? Делитесь мыслями в комментариях!

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Фото: Piter.TV; gov.spb.ru