По словам главного синоптика города Александра Колесова, этот понедельник, 28 января, последний морозный день.

Снежный Петербург ждет резкое потепление. Такое заявление сделал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам Колесова, этот понедельник, 28 января, последний морозный день.

Возможны незначительные колебания и в сторону плюсовой температуры, однако в целом начиная с 30 января в Петербурге температура воздуха составит от нуля до минус пяти градусов отметил он

Кроме того, эксперт отметил, что такие погодные условия в городе на Неве сохранятся долго.

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