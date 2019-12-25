Петербуржцев ждет редкая серия солнечных дней

По прогнозу, в ближайшие дни погода будет меняться незначительно.

В Северной столице продолжается удивительно стабильная погода. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сейчас над городом держится зона ясного неба, и облака обходят его стороной. Днем температура вновь достигает +25 градусов, а солнце светит практически без перерыва.

Накануне в Петербурге зафиксировали 11,6 часа солнечного сияния — это один из самых продолжительных показателей за последние 65 лет. Для сравнения, 8 сентября 2003 года солнце светило 11,5 часа, что тогда считалось рекордом.

По прогнозу, в ближайшие дни погода будет меняться незначительно: в среду станет немного больше облаков, но уже в четверг город снова ждет ясное небо и теплый воздух, хотя выше +25 градусов температура не поднимется.

Теплая и солнечная погода сказалась и на воде: акватория Финского залива и Нева прогрелись до +17…+18 градусов. Купальный сезон, который в Петербурге обычно завершается гораздо раньше, вновь оживился.

Фото: Piter.tv