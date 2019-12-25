До конца сентября в Петербурге будет тепло и сухо

Воздух в дневные часы может прогреваться до +14…+16 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в городе до конца сентября ожидается бабье лето.

Сейчас антициклон, который пришел с юго-запада и выйдет на центральную Балтику, останется вблизи Северной столицы. Атмосферное давление будет постоянно высоким, до 775 миллиметров рт. ст. Воздух днем может прогреваться до +14…+16 градусов, а ночи прогнозируются холодные с температурой +3...+8 градусов.

Ветер слабый, но северных направлений, поэтому много в температурном плане будет зависеть от облачности, которая может приходить с севера. Солнце будет появляться постоянно. Александр Колесов, синоптик

В начале октября осень придет в Петербург окончательно.

Фото: Piter.TV