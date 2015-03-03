Температура в сентябре в Петербурге колебалась от +1,5 до +25,4 градусов

Осадков выпало менее половины месячной нормы (26,8 миллиметров).

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги сентября. В целом, по словам специалиста, месяц был теплым, сухим и солнечным.

Температура воздуха хотя и провалилась в третьей декаде в сторону холода по всему региону, что и ждали в долгосрочном прогнозе, но по итогам месяца устойчиво остается на третьем месте после самых теплых 2024 и 2023 годов. Александр Колесов, синоптик

Средний показатель по температуре составил +14 градусов, в самый жаркий день столбики термометров показали +25,4 градусов, самая холодная ночь выдалась с показателем в +1,5 градуса.

Осадков выпало менее половины месячной нормы (26,8 миллиметров). Среди самых сухих лет сентябрь 2025 года занимает 18-е место. Солнца также зафиксировали много (184 часа).

