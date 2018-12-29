На Волхонском шоссе закрыли нелегальную свалку

Кроме того, эксперты взяли пробы с этого место для определения класса опасности.

В минувшую пятницу, 25 января, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с казаками хутора "Константиновский" ликвидировали незаконную свалку на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, объект находился между Юго-Западными очистными сооружениями и КАС "Лигово". Как сообщили в комитете, во время рейда были застигнуты врасплох три грузовика, водители которых разбежались. Далее большегрузы с отбросами эвакуировали.

Также эксперты взяли пробы с этого место для определения класса опасности.

По факту нарушения возбуждены дела об административных правонарушениях.

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