Пьяная женщина избила дочь на юго-западе Петербурга

За девочку заступилась бабушка.

Полиция Петербурга задержала 38-летнюю женщину, которую подозревают в жестоком избиении 13-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 23 января. В одной из квартир на проспекте Ветеранов петербурженка, выпив спиртного, накинулась на дочь. За девочку заступилась бабушка, которая вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали агрессивную горожанку. Девочку доставили в травмпункт, где диагностировали у нее ссадины и кровоподтеки.

По данному факту сейчас проводится проверка. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что петербуржец сломал девушке нос, запустив в нее микрофоном.

Фото: Piter.TV