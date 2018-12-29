Петербуржец сломал девушке нос, запустив в нее микрофоном

Конфликт произошел в баре на Шереметьевской улице.

В минувшую субботу, 26 января, в одном из развлекательных заведений на Шереметьевской улице произошло ЧП. В ходе ссоры 33-летний мужчина сломал нос 25-летней девушке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил микрофон и бросил им в лицо девушке. Удар получился на редкость метким — пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Ее увезли в больницу №26, где диагностировали перелом носа.

Разбушевавшегося жителя города задержали сотрудники вневедомственной охраны. Они скрутили агрессора и доставили в отделение полиции. В настоящий момент по этому делу проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.

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