Неизвестный сломал нос петербуржцу и сорвал с шеи цепочку за 200 тысяч рублей

Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ссадины шеи.

В подъезде дома по Дунайскому проспекту неизвестный сломал нос главному специалисту ПАО "Газпром" и сорвал с шеи цепочку стоимостью 200 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Около 12:50 15 февраля на 16 этаже в подъезде дома №14 по Дунайскому проспекту неизвестный мужчина, ударив несколько раз по голове петербуржца, сорвал с него цепочку весом около 50 граммов. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ссадины шеи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Отрадном рецидивист избил палкой и ограбил пенсионерку.

Фото: Piter.tv