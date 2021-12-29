В Отрадном рецидивист избил палкой и ограбил пенсионерку

Мужчина требовал деньги и под угрозой применения насилия, сорвал с шеи заявительницы золотую цепочку с крестиком.

В Отрадном (Ленобласть) 63-летнюю пенсионерку избил и ограбил знакомый мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицией установлено, что 13 февраля около 19:00 в квартиру женщины ворвался ее 48-летний знакомый. Он не менее 10 раз ударил пенсионерку палкой по голове, конечностям. Мужчина требовал деньги и под угрозой применения насилия, сорвал с шеи заявительницы золотую цепочку с крестиком. Материальный ущерб составил 10 000 рублей.

Подозреваемый был оперативно задержан, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Мужчина в период с 1989 по 2020 год был неоднократно судим. Состоит под административным надзором.

Также в Мариинскую больницу доставили 51-летнего мужчину с изрезанной головой и шеей.

Фото: Piter.tv