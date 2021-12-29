В Мариинскую больницу доставили 51-летнего мужчину с изрезанной головой и шеей

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, пока его нельзя опрашивать.

Накануне, 13 февраля, в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии доставили мужчину с ножевыми ранениями головы, об этом стало известно Piter.tv.

Около трех часов ночи бригада скорой помощи прибыла на вызов к перекрестку улицы Жуковского и Лиговского проспекта. Пострадавшего госпитализировали закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленными резаными ранами головы, правого верхнего века, колото-резаной раной шеи слева и справа. Что именно произошло, пока неизвестно.

51-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии, его нельзя опрашивать.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, въехавшего в машину ДПС.

Фото: Piter.tv