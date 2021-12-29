Возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, въехавшего в машину ДПС

В результате ДТП старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко, находившийся на пассажирском сидении, получил травмы и был доставлен в больницу.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП с патрульным автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В субботу, 12 февраля, около 4:40 у дома №1 по Витебскому проспекту в ходе проведения акции "Нетрезвый водитель" полицейские обратили внимание на автомобиль Mazda, водитель которого нарушал ПДД. На требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ организовали преследование иномарки.

На перекрёстке улиц Фрунзе и Варшавской правонарушитель врезался в патрульный автомобиль, в котором находились старший лейтенант полиции Сергей Сторожев и его коллега старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко. После столкновения водитель Mazda был задержан.

В результате ДТП старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко, находившийся на пассажирском сидении, получил травмы и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадал и правонарушитель. Им оказался 30-летний уроженец Республики Коми, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный водительских прав. После оказания медицинской помощи он был доставлен в территориальный отдел полиции.

Установлено, что мужчина за 2021 год 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и один раз – к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

Также на выходных в Тосненском районе пьяный водитель автовоза убегал от стреляющего полицейского.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА