В Тосненском районе пьяный водитель автовоза убегал от стреляющего полицейского

Нарушителя удалось догнать. Злоумышленник не пострадал.

В Ленобласти стражи дорожного порядка задержали выпившего водителя автовоза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 12 февраля.

Около 12:25 на дороге М-10 сотрудники ДПС начали погоню за автомобилем "Скания", который вилял из стороны в сторону. Представители ГИБДД попросили водителя остановить машину, однако тот решил игнорировать требования правоохранителей. Чтобы поймать нарушителя, один из полицейских открыл огнь из табельного оружие. Автомобилиста удалось остановить.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Нижегородской области. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили протокол.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону