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Ребенок попал в больницу с переломом челюсти в больницу после ДТП на М-11
Сегодня, 14:47
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Ребенок попал в больницу с переломом челюсти в больницу после ДТП на М-11

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Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. 

Накануне, 11 февраля, на трассе "Нева" произошла авария с участием автомобилей DAF и Kia Sportage. По информации Piter.tv, в столкновении пострадал ученик 4 класса. 

За рулем кроссовера находилась 47-летняя петербурженка. Женщина не справилась с управлением, ее иномарка влетела в грузовую машину, а затем врезалась в ограду.

В ДТП пострадал 10-летний пассажир Kia. Мальчика отправили в больницу. Медики диагностировали у пациента перелом челюсти. Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. 

Известно, что автоледи, которая спровоцировала столкновение, ранее нарушала правила ПДД. Женщина превышала скорость. 

Ранее на Piter.tv: "Вольво" насмерть сбил пенсионера в Невском районе во время уборки снега.

Фото: Piter.tv

Теги: м-11, перелом челюсти, пострадал ребенок, трасса нева, ученик 4 класса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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