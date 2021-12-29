Ребенок попал в больницу с переломом челюсти в больницу после ДТП на М-11

Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 11 февраля, на трассе "Нева" произошла авария с участием автомобилей DAF и Kia Sportage. По информации Piter.tv, в столкновении пострадал ученик 4 класса.

За рулем кроссовера находилась 47-летняя петербурженка. Женщина не справилась с управлением, ее иномарка влетела в грузовую машину, а затем врезалась в ограду.

В ДТП пострадал 10-летний пассажир Kia. Мальчика отправили в больницу. Медики диагностировали у пациента перелом челюсти. Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что автоледи, которая спровоцировала столкновение, ранее нарушала правила ПДД. Женщина превышала скорость.

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Фото: Piter.tv