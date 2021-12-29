"Вольво" насмерть сбил пенсионера в Невском районе во время уборки снега

Мужчина скончался на месте происшествия.

Самосвал для уборки снега наехал на пенсионера в Невском районе утром 11-го февраля. По информации Piter.tv, "Вольво" двигался задним ходом и не заметил пешехода.

Инцидент произошел у дома №21А по проспекту Александровской фермы. За рулем самосвала находился мужчина 38-летний мужчина. В 2021 году у него не было не единого штрафа за нарушение ПДД.

Пострадавшим оказался 65-летний житель Рабфаковской улицы. Он скончался на месте от телесных повреждений.

По факту некачественной уборки снега в Петербурге возбудили 19 уголовных дел. Одно из них касается уборки на Васильевском острове, четверо фигурантов временно находятся под стражей.

Фото из архива Piter.tv