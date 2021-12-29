Четырем фигурантам "снежного" дела на Васильевском острове продлили задержание еще на 72 часа

Следствие просит заключить фигурантов под стражу.

В Петербурге расследуют уголовные дела о хищении при уборке снега в городе. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, четырем фигурантам дела продлили арест на 72 часа. Среди них — Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзоров и Иван Макарчук. Они являются представителями субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП "Центр".

Ходатайство следствия удовлетворил Василеостровский районный суд. Фигуранты подозреваются в мошенничестве.

По версии следствия, в результате мошеннических действий подозреваемые похитили из бюджета миллион рублей. Контракт был заключен между ООО "Логиком" и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров на Васильевском острове. По факту исполнять работы не собирались.

Напомним, 8 февраля в офисах жилищных и дорожных предприятий прошли массовые обыски. Правоохранители наведались в организации, которые отвечают за уборку дорог и кровель от снега. Возбуждено 19 уголовных дел.

Фото: Piter.tv