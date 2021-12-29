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Четырем фигурантам "снежного" дела на Васильевском острове продлили задержание еще на 72 часа
Сегодня, 15:51
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Четырем фигурантам "снежного" дела на Васильевском острове продлили задержание еще на 72 часа

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Следствие просит заключить фигурантов под стражу.

В Петербурге расследуют уголовные дела о хищении при уборке снега в городе. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, четырем фигурантам дела продлили арест на 72 часа. Среди них — Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзоров и Иван Макарчук. Они являются представителями субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП "Центр".

Ходатайство следствия удовлетворил Василеостровский районный суд. Фигуранты подозреваются в мошенничестве.

По версии следствия, в результате мошеннических действий подозреваемые похитили из бюджета миллион рублей. Контракт был заключен между ООО "Логиком" и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров на Васильевском острове. По факту исполнять работы не собирались. 

Напомним, 8 февраля в офисах жилищных и дорожных предприятий прошли массовые обыски. Правоохранители наведались в организации, которые отвечают за уборку дорог и кровель от снега. Возбуждено 19 уголовных дел. 

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, снежное дело, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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