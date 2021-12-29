В Приморском районе полицейские организовали погоню за пьяным водителем

В крови нарушителя нашли 1,4 промилле алкоголя.

Стражи дорожного порядка задержали в Приморском районе водителя, который устроил гонки на севере Петербурга. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Владелец черного авто Honda не стал останавливать иномарку по первому требованию сотрудников ДПС. Мужчина решил устроить гонки. Спустя несколько минут полицейские задержали его на Липовой аллее. В крови нарушителя нашли 1,4 промилле алкоголя.

Теперь 37-летнему петербуржцу придется оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, водить автомобиль он не сможет около 2 лет.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор