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В Приморском районе полицейские организовали погоню за пьяным водителем
Сегодня, 11:36
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В Приморском районе полицейские организовали погоню за пьяным водителем

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В крови нарушителя нашли 1,4 промилле алкоголя.

Стражи дорожного порядка задержали в Приморском районе водителя, который устроил гонки на севере Петербурга. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Владелец черного авто Honda  не стал останавливать иномарку по первому требованию сотрудников ДПС. Мужчина решил устроить гонки. Спустя несколько минут полицейские задержали его на Липовой аллее. В крови нарушителя нашли 1,4 промилле алкоголя.

Теперь 37-летнему петербуржцу придется оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, водить автомобиль он не сможет около 2 лет.

Ранее на Piter.tv: водитель "Ларгуса" изнасиловал женщину-медика в салоне автомобиля на проспекте Просвещения.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: гибдд, липовая аллея, полиция, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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