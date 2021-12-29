Водитель "Ларгуса" изнасиловал женщину-медика в салоне автомобиля на проспекте Просвещения

Мужчина потребовал у девушки денег.

В Выборгском районе Петербурга водитель автомобиля "Лада Ларгус" надругался над 28-летней петербурженкой. Угрожая ножом, мужчина потребовал у девушки-врача 50 тыс. рублей.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Проcвещения. Злоумышленник затащил жертву в машину и запугал ее. Затем он начал трогать девушку за интимные места. Достав нож, бандит потребовал у петербурженки 50 тыс. рублей. Девушка согласилась отдать ему деньги, но отметила, что средства хранит на карте. Злоумышленник выпустил пострадавшую из автомобиля, чтобы та получила купюры из ближайшего банкомата. Воспользовавшись моментом, девушка вызвала полицию.

Стражи порядка задержали насильника. Они доставили его в полицейский участок. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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