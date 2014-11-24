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В Петербурге посетитель простил сотрудника Эрмитажа за сломанный нос
Сегодня, 19:54
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В Петербурге посетитель простил сотрудника Эрмитажа за сломанный нос

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Стороны конфликта примирились, сотрудник музея "полностью загладил причиненный вред, претензий пострадавший не имеет".

В четверг, 26 мая, стало известно, что петербуржец простил сотрудника Эрмитаж за сломанный нос. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В октябре прошлого года мужчина на проходной Главного Штаба, избил петербуржца из хулиганских побуждений, сломав ему нос. Позже пострадавший направил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обидчика. Стороны конфликта примирились, сотрудник музея "полностью загладил причиненный вред, претензий пострадавший не имеет". В итоге суд прекратил уголовное дело. 

Ранее мы сообщали, что петербургский суд не отменил отказ в предоставлении убежища белорусской активистке. Сейчас Яна Пинчук находится в СИЗО. Согласно судебному решению, она пробудет под стражей до 31 июля.

Фото: Piter.tv
 

Теги: сломал нос, сотрудник музея, суд, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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