В Петербурге посетитель простил сотрудника Эрмитажа за сломанный нос

Стороны конфликта примирились, сотрудник музея "полностью загладил причиненный вред, претензий пострадавший не имеет".

В четверг, 26 мая, стало известно, что петербуржец простил сотрудника Эрмитаж за сломанный нос. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В октябре прошлого года мужчина на проходной Главного Штаба, избил петербуржца из хулиганских побуждений, сломав ему нос. Позже пострадавший направил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обидчика. Стороны конфликта примирились, сотрудник музея "полностью загладил причиненный вред, претензий пострадавший не имеет". В итоге суд прекратил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что петербургский суд не отменил отказ в предоставлении убежища белорусской активистке. Сейчас Яна Пинчук находится в СИЗО. Согласно судебному решению, она пробудет под стражей до 31 июля.

Фото: Piter.tv

