Петербургский суд не отменил отказ в предоставлении убежища белорусской активистке

Сейчас Яна Пинчук находится в СИЗО. Согласно судебному решению, она пробудет под стражей до 31 июля.

В четверг, 26 мая, Смольнинский суд Петербурга рассмотрел иск гражданки Беларуси, администратора протестного Telegram-канала "Витебск 97" Яны Пинчук к ГУ МВД России по Петербургу и области. Пинчук просила признать незаконным решение об отказе предоставления ей временного убежища на территории России. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка сообщила, что живет в России с 2018 года. Всё это время она не скрывалась и "вела образ жизни свободного человека". Пинчук считает, что возбуждение против неё уголовного дела связано исключительно с политическими мотивами. Её преследуют за помощь задержанным на акциях протеста, которые проходили в Белоруссии летом 2020 года.

В итоге суд отказался удовлетворить её иск. Сейчас девушка находится в СИЗО. Согласно судебному решению, она пробудет под стражей до 31 июля.

Напомним, что следствие считает, что Яна Пинчук публиковала экстремистские материалы, направленные на то, чтобы возбудить социальную вражду. В материалах содержалась негативная оценка сотрудников правоохранительных органов, органов власти.

5-го мая 2021-го года в Беларуси Пинчук объявили в розыск, а 28 сентября заключили под стражу. Сама девушка узнала о том, что разыскивается, 1 ноября при задержании. Подсудимая на протяжении 4 лет проживает и работает в России. На заседании она отметила, что страдает хроническим гастритом, астмой, паническими атаками.

Ранее Piter.tv сообщал, что активиста Бориса Романова заключили под стражу до 5 июля в Петербурге. По версии следствия, 29 марта активист "умышленно и по мотивам политической ненависти" изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией. Ролик он выложил в паблике "Соседи Светлановского" во "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv