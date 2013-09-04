Админа протестного Telegram-канала из Беларуси заключили под стражу в Петербурге

Подсудимая не знала, что на Родине она объявлена в розыск.

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу гражданку Беларуси по статье о создании экстремистского формирования либо участие в нем. Девушка вела паблик в Telegram "Витебск 97". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что Яна Пинчук публиковала экстремистские материалы, направленные на то, чтобы возбудить социальную вражду. В материалах содержалась негативная оценка сотрудников правоохранительных органов, органов власти.

5-го мая 2021-го года в Беларуси Пинчук объявили в розыск, а 28 сентября заключили под стражу. Сама девушка узнала о том, что разыскивается, 1 ноября при задержании. Подсудимая на протяжении 4 лет проживает и работает в России. На заседании она отметила, что страдает хроническим гастритом, астмой, паническими атаками.

Пинчук заключили под стражу до 10-го декабря 2021 года.

Ранее в Петербурге задержали хакера Сергея Павловича, но через несколько часов отпустили.

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