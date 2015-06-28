Хакера Сергея Павловича отпустили из отделения полиции через несколько часов после задержания

Из-за международного розыска мужчина не выезжает за пределы Беларуси и России.

Хакера из Беларуси Сергея Павловича, который находится в международном розыске, отпустили из отделения полиции в Петербурге. Об этом мужчина рассказал в видео для YouTube-канала "Люди PRO"

IT-специалист отметил, что наказание за кражу персональных данных он уже и так понес на Родине. Но почему-то в США считают, что он должен понести уголовную ответственность и там. Павлович провел в тюрьме 10 лет. Там он написал книгу "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера". Блогер рассказал, что из-за сложившейся ситуации он не выезжает за пределы России и Беларуси.

Павловича задержали, когда он ел в ресторане при отеле. По его словам, сотрудники уголовного розыска не стали его прерывать, и позволили завершить трапезу. Хакер считает, что на них повлияла общая обстановка: дорогой отель, вежливое обращение. Сначала он подумал, что сотрудники МВД будут проверять наличие QR-кода.

Мужчину отпустили, так как между Россией и США нет договора о взаимной выдаче преступников. Он пробыл в отделении всего несколько часов.

Хакера задержали в отеле "Эмеральд" 1-го ноября.

Фото: YouTube / Люди PRO