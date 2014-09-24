Интерпол задержал известного хакера Сергея Павловича в отеле на Суворовском проспекте

Хакер известен как Police Dog.

В центре Петербурга задержали хакера, который находится в международном розыске. Сергей Павлович подозревается в организации передачи и распространении устройств несанкционированного доступа. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Интерпол задержал гражданина Республики Беларусь на днях в отеле "Эмеральд" на Суворовском проспекте. Инициатором розыска стали правоохранительные органы США. Павлович подозревается в том, что украл персональные данные.

38-летний мужчина прибыл в Северную столицу 30-го октября. Его визит должен был быть всего сутки, однако теперь он находится в 76-м отделении полиции Центрального района.

Павлович уже отбывал срок лишения свободы в Беларуси. В 2009 году он написал книгу "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера". Он провел в тюрьме 10 лет, вышел по УДО. Мужчина был одним из 11 участников группы Гонсалеса, которая украла данные со 170 млн кредитных карт США.

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