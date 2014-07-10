Активиста Бориса Романова заключили под стражу до 5 июля в Петербурге

Петербуржца задержали по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России.

В среду, 11 мая, активиста Выборгского района Петербурга Бориса Романова заключили под стражу до 5 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербуржца задержали по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России. Романов проведет два месяца в СИЗО №1. По версии следствия, 29 марта активист "умышленно и по мотивам политической ненависти" изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией. Ролик он выложил в паблике "Соседи Светлановского" во "ВКонтакте".

Романов просил в качестве меры пресечения избрать запрет определенных действий. Однако следствие сочло это недостаточным, в том числе из-за обнаружения в квартире Романова информационных материалов, "которые, возможно, являются экстремистскими".

Ранее мы писали, что включившая аудио из окна петербурженка получила штраф по статье о дискредитации ВС РФ. По словам женщины, она не знала, что что-то нарушает.

Фото: Piter.tv

