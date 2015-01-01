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Включившая аудио из окна петербурженка получила штраф по статье о дискредитации ВС РФ

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По словам женщины, она не знала, что что-то нарушает.

Суд оштрафовал Ирину Кустова, которая включила аудиозапись с фразами, дискредитирующими ВС РФ. Об этом 11 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина включила колонку 9 мая и открыла окно. Таким образом, соседи тоже могли слышать запись. Суд счел, что Кустова таким образом выразила свое личное мнение о спецоперации. 

На заседании суда обвиняемая призналась, что не знала об административной ответственности и признала, что была не права. Она не открывала дверь сотрудникам полиции, так как подумала, что это пьяный сосед. По словам женщины, она хотела включить военные песни, а в колонке оказалась другая запись. Сразу выключать она не стала и решила послушать сведения, не соответствующие действительности. 

Суд оштрафовал Кустову на 50 тысяч рублей. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд Петербурга прекратил третье дело о дискредитации российской армии.

Видео: Twitter / Пермь 36,6

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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