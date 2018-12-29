Пьяный петербуржец зарезал женщину на улице Руставели

Конфликт возник во время распития спиртных напитков.

Накануне полиция Петербурга задержала 58-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей 57-летней знакомой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 января в 00:10 ночи в квартире дома №37 по улице Руставели. Во время распития спиртных напитков между знакомыми произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им гостью в грудную клетку. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящий момент стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти