В расселенном доме на улице Бабушкина нашли тело бородача Стаса

Предполагается, что погибший был бездомным.

В субботу, 26 января, в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что в доме №133 по улице Бабушкина лежит мертвец. Известно, что это здание было расселено. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли труп в одной из квартир на третьем этаже. На вид погибшему около 60 лет, у него темные волосы с проседью и борода. Он был одет в кожаную куртку и серые джинсы. Предполагается, что мужчина был бездомным. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Живущий там же бездомный, который оказался гражданином Украины, сообщил полицейским, что погибшего звали Стас.

Тело забрали в морг для выяснения точной причины гибели. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что возле "Пятерочки" на Шаумяна в горе мусора нашли труп женщины.

Фото: pixabay.com