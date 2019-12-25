В США во время прогулки по пляжу художник нашел мозг в фольге

В свертке из фольги кроме мозга были цветы и записка.

Художник, гуляя по берегу в штате Висконсин нашел мозг в фольге.

Fox News сообщает, что в штате Висконсин местный житель, прогуливаясь по пляжу в поисках стекляшек для своих картин, нашел странный квадратный сверток из фольги. Любопытство взяло верх, и мужчина открыл странный пакет перевязанный розовой резинкой.

Сначала художник подумал, что это куриная грудка, но потом понял что это мозг. О своей находке он сообщил в полицию. По словам художника, в свертке была записка на китайском языке и цветы.

Fox News уточняет, что специалисты провели экспертизу и установили, что мозг не принадлежал человеку. Но какому точно животному, точно определить не смогли.

Сегодня ранее:На пустыре в Волгограде собаки растерзали тело женщины

Фото:Fox News