На пустыре в Волгограде собаки растерзали тело женщины

На пустыре в Волгограде стая бродячих собак растерзала тело мертвой женщины.
"Новости Волгограда" сообщают, что на пустыре в Ворошиловском районе города обнаружено растерзанное собаками тело женщины. Предположительно смерть женщины наступила в результате асфиксии. Вероятно, она упала лицом в песок и задохнулась. Рядом с телом найдены личные вещи и порошок белого цвета.
Порошок отправлен на экспертизу. Также предстоит уточнить, что собаки нанесли увечья женщине после ее смерти.
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Фото: pixabay
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