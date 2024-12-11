Появилось видео нападения бродячих собак в Химках

Агрессивные собаки набрасываются на жителей жилого комплекса "Маяк", расположенного на территории Химок в Московской области. Соответствующую информацию опубликовали журналисты телеканала "360" со ссылкой на очевидцев. В социальные сети попала видеозапись, на которой заметно, как стая бездомных животных атакует людей. В текущий момент одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. В числе пострадавших называются трое человек, включая охранника.

Нападают две агрессивные собаки (один похож на волка, второй — белый, пушистый, породу не могу сказать). Я успела заснять, как на второго человека, который вышел с кошкой гулять, напали эти собаки и укусили ему руку. местная жительница в комментарии для "360"

Известно, что в ночное время жильцы вызвали кинологов, однако к ним на вызов никто не прибыл. Совместно с сотрудниками Росгвардии россияне заперли зверей в подъезде дома для того, чтобы остановить новые происшествия. В настоящее время специалисты забрали псов из здания. Согласно предварительным данным, собаки запирались в одном из ЖК, расположенном по улице Кудрявцева.

Суд взыскал почти 160 тыс. рублей с петербурженки, собаки которой загрызли шпица.

Фото и видео: 360. ru