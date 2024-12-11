Суд взыскал почти 160 тыс. рублей с петербурженки, собаки которой загрызли шпица

Кроме того, ответчик понесет дополнительные расходы на оплату государственной пошлины и юридических услуг.

Московский районный суд принял решение по делу, где два испанских мастифа атаковали женщину и ее шпица. Инцидент произошел в феврале 2023 года в Сергиево, когда собаки без намордников и поводков выскочили из-за забора и набросились на женщину, гуляющую поблизости со своим питомцем. Затем они переключили своё внимание на шпица, который был растерзан ими, несмотря на утверждения хозяйки мастифов о том, что они просто хотели поиграть.

Женщина не предложила никакой помощи, кроме покупки нового шпица, однако жертва нападения отказалась.

Теперь владелица мастифов обязана выплатить 60 тысяч рублей в виде компенсации за стоимость погибшего животного, около 6,8 тысячи рублей за его кремацию и лечение хозяйки, а также 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Кроме того, ответчик понесет дополнительные расходы на оплату государственной пошлины и юридических услуг.

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Фото: Piter.TV