Жительнице коммуналки на Петроградке грозит штраф за оскорбление соседки

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Жительнице Петроградки грозит штраф за оскорбление соседки. Об этом рассказала прокуратура Петроградского района.

Установлено, что 30 октября 2024 года 45-летняя женщина, находясь в коридоре коммунальной квартиры в доме 17 по Колпинской улице, высказала в адрес соседки оскорбления, "которые унизили ее честь и достоинство".

В соответствии с КоАП РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении петербурженки дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге со школы №4 взыскали 70 тыс рублей за оскорбление учеников.

Фото: Piter.tv