Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

В Екатеринбурге стая бродячих собак едва не растерзала мать с ребенком. Соответствующее заявление сделали правоохранительные органы. В настоящее время по факту произошедшего местная прокуратура ведет проверку. Инцидент зафиксирован днем 9 января в Академическом районе города. Специалисты проверят, заключен ли на 2023 год муниципальный контракт по отлову бездомных животных в уральской столице, а также, поступали ли еще заявки от жителей с жалобой на агрессию животных и какие меры со стороны властей предпринимались в связи с этими обращениями, для соблюдения требований российского законодательства по указанной проблеме.

Стая безнадзорных собак напала на шедшую по улице женщину с малолетним ребенком. Пострадавшие обратились в травмпункт. У ребенка диагностированы укушенные раны голени и ссадина. Кроме того, и женщина, и ребенок испугались. пресс-служба прокуратуры Екатеринбурга

В Ярославской области бродячие собаки загрызли женщину.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт