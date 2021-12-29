В Ярославской области бродячие собаки загрызли женщину

Пациентка поступила в больницу со следами укусов и обморожением и умерла через час.

В ярославской области стая бродячих собак насмерть загрызла женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 10 февраля в городе Переславль-Залесский. В центральную районную больницу с обморожением и множественными укусами поступила женщина, которую нашли лежащей на улице. Пациентка умерла через час после госпитализации, не приходя в сознание. Личность погибшей пока не установлена.

По предварительной версии причиной случившегося стало причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, вследствие укусов бродячих собак. из сообщения прокуратуры Ярославской области

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что контракт на отлов бродячих животных в 2022 году не был заключен своевременно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Ситуация поставлена региональной прокуратурой на контроль.

Ранее в Совфеде выступили за усиление ответственности чиновников за нападения бродячих собак.

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