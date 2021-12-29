Матвиенко выступила за усиление ответственности чиновников за нападения бродячих собак

В СФ подняли вопрос о создании приютов для безнадзорных животных в регионах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за усиление ответственности чиновников в регионах за инциденты с нападениями бродячих собак на людей. Вопрос на пленарном заседании поднял сенатор, представляющий Забайкальский край Сергей Михайлов. Политик считает, что принятых на данный момент мер по чипированию животных недостаточно. Он призвал дать властям на местах права по отлову и усыплению агрессивных бездомных псов. Также сенатор призвал усилить ответственность в отношении лиц, которые выбрасывают на улицу домашних питомцев.

Я поддерживаю необходимость внимательного анализа действующего законодательства. Безусловно, нужны уточнения для отдельных опасных пород собак, размещение их в специальные приюты. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Матвиенко негативно оценила работу местных властей, которые "не видели эти стаи собак". Она задала вопрос коллегам о том, почему ответственные лица не приняли мер по созданию приютов для животных, чтобы собаки находились под присмотром. В СФ призвали не допускать ситуации, при которых бродячие собаки могут свободно разгуливать по улицам и угрожать гражданам страны.

Турчак сообщил о подготовке поправок по усилению надзора за отбывшими наказание педофилами.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

