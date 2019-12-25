В Находке стая собак напала на 8-летнюю девочку

По данному факту следственные органы организовали проверку.

В Находке стая бездомных собак напала на 8-летнюю девочку.

Региональные следственные органы СКР по Приморскому краю сообщили, что по публикации в соцсетях, где женщина сообщала, что ее ребенка искусали бездомные собаки, организована доследственная проверка по признакам преступления по статье "Халатность".

В настоящее время личность пострадавшего ребенка установлена. Установлены и допрошены очевидцы. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Находки, ответственным за обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния на территории города.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:pixabay​​​​​​​