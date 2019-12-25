В Мексике во время перестрелки с полицией застрелили 6-летнего мальчика

Смертельная пуля могла быть выпущена как преступником, так и полицией.

В мексиканском городе Тихуана во время перестрелки полиции с грабителем убит 6-летний мальчик.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает, что после ограбления магазина преступник решил скрыться во дворах, где проживал мальчик со своей семей. Мужчина начал стрелять по преследовавшим его полицейским, те открыли ответный огонь. Одна из пуль попала в живот 6-летнего ребенка.

Полицейские доставили раненого малыша в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Доподлинно неизвестно, кем была выпущена смертельная пуля, преступником или служителем порядка.

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Фото:pixabay​​​​​​​