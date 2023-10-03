Стая собак едва не растерзала женщину в Нижневартовске

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Стая бродячих собак едва не растерзала человека в городе Нижневартовске, расположенном на территории Ханты-Мансийского автономного округа. б этом журналистам рассказали местные жители, которые засняли инцидента на запись с видеорегистратора транспортного средства. Позже кадры распространились по социальным сетям. В ролике замечено, что около десяти псов практически одновременно кусают лежащую на земле женщину. У пострадавшей не было сил сопротивляться животным. Осталась ли местная жительница жива после нападения – на данный момент неизвестно.

Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе. Информация проверяется следователями следственного отдела в рамках проводимой процессуальной проверки. пресс-служьа СК РФ по ХМАО

Проверка проводится по статье "халатность". Специалисты оценят действия лиц, ответственных за своевременный отлов бездомных животных в городе, после чего примут процессуальное решение.

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Фото и видео: Telegram / Телеканал N1