  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
87
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Стая собак едва не растерзала женщину в Нижневартовске

0 0

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Стая бродячих собак едва не растерзала человека в городе Нижневартовске, расположенном на территории Ханты-Мансийского автономного округа. б этом журналистам рассказали местные жители, которые засняли инцидента на запись с видеорегистратора транспортного средства. Позже кадры распространились по социальным сетям. В ролике замечено, что около десяти псов практически одновременно кусают лежащую на земле женщину. У пострадавшей не было сил сопротивляться животным. Осталась ли местная жительница жива после нападения – на данный момент неизвестно. 

Сегодня в ряде Telegram-каналов опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе. Информация проверяется следователями следственного отдела в рамках проводимой процессуальной проверки.

пресс-служьа СК РФ по ХМАО

Проверка проводится по статье "халатность". Специалисты оценят действия лиц, ответственных за своевременный отлов бездомных животных в городе, после чего примут процессуальное решение. 

Ветеринарные клиники Петербурга ускорят выдачу анализов.

Фото и видео: Telegram /  Телеканал N1

Теги: бродячие животные, бродячие собаки, нижневартовск, регионы, хмао
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии