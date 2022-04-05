Ветеринарные клиники Петербурга ускорят выдачу анализов

Изменения планируются в рамках программы "Эффективный регион".

Ветеринарные клиники Петербурга начнут выдавать результаты анализов в 4 раза быстрее. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев в своем телеграм-канале 30 сентября.

Изменения планируются в рамках программы "Эффективный регион". Модернизация процесса проведения лабораторных исследований коснется 23 лечебных подразделений Управления ветеринарии. Так, сократятся временные показатели в 4 раза: трудозатраты – с 4 до 1 дня, а время ожидания – с 960 до 240 минут. Для этого доработают информационную систему, которая объединит все лечебные учреждения и клинико-диагностические лаборатории в единую информационную сеть. Это позволит уйти от оформления документов в бумажном виде.

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