Хирурги Мариинской больницы провели уникальную операцию на сердце

На 2025 год – 10 операций, на 2026 год – уже 20.

Хирурги Мариинской больницы в Санкт-Петербурге успешно провели вторую в истории учреждения операцию по имплантации искусственного желудочка сердца. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в своем Telegram-канале. Пациент страдал хронической сердечной недостаточностью.

Операция, длившаяся 3 часа 40 минут, прошла под руководством академика Геннадия Хубулавы, главного сердечно-сосудистого хирурга Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа. В ней участвовала бригада высококвалифицированных хирургов Мариинской больницы.

Олег Эргашев подчеркнул, что программа по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью 4-й степени, инициированная губернатором Александром Бегловым, не имеет аналогов в России. В 2024 году запланировано от двух до четырёх таких операций, в 2025 году — 10, а в 2026 году — уже 20 вмешательств.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Городской больнице №40 Сестрорецка более 100 тысяч пациентов получили помощь в отделении колопроктологии

Фото: Piter.TV