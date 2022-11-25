В Городской больнице №40 Сестрорецка более 100 тысяч пациентов получили помощь в отделении колопроктологии

Лечение каждого пациента определяется в индивидуальном порядке после тщательного диагностического обследования с применением современных лабораторных и инструментальных методик.

Почти 30% взрослого населения страдают теми или иными колопроктологическими заболеваниями, а около трети пациентов имеют одновременно 2 и более болезни. Колоректальный рак вышел в число лидеров среди онкологических заболеваний во всем мире. При этом страшный недуг на ранних стадиях часто протекает бессимптомно и первоочередное значение приобретают профилактические осмотры и ранняя диагностика.

Отделение колопроктологии в Городской больнице №40

Специализированное отделение колопроктологии в Городской больнице №40 было организовано еще в 1963 году и стало одним из первых в Советском Союзе. За почти полувековой срок его работы более 100 тысяч пациентов получили высококвалифицированную помощь.

Сейчас, если сравнить, то, по сути, проктология – это хирургия одного дня. Мы занимаемся плановой хирургией заболеваний доброкачественных, в основном заболеваний анального канала, прямой кишки. Ну и перианальной области. В год мы выполняем около 500 операций, плюс примерно столько же, может быть, чуть меньше выполняют на нашей базе эндоскописты. Также у нас в больнице есть помимо наших коек, еще на двух отделениях реабилитационные койки (колопроктологические), на отделении соматической реабилитации и на дневном стационаре. Что позволяет нам наблюдать наших пациентов после выписки еще две недели как минимум. Николай Мальцев, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Лечение каждого пациента определяется в индивидуальном порядке после тщательного диагностического обследования с применением современных лабораторных и инструментальных методик. Одной из важнейших процедур является эндоректальная ультрасонография – метод исследования прямой кишки с использованием ректального ультразвукового датчика.

УЗИ дает возможность быстро, качественно посмотреть в глубь ткани. Высокочастотные датчики, которыми оснащен УЗИ и аппарат, которых у нас в больнице несколько машин таких позволяет получить очень высокого качества изображение, которое зачастую сравнимо с МРТ-диагностикой. Эндоректальное именно исследование оно, если выполняется, при свищах прямой кишки чаще всего и ворсинчатые опухоли прямой кишки, когда мы диагностируем ранний рак прямой кишки, тоже этот аппарат нам позволяет диагностировать глубину инвазии, сосудистый кровоток в этом образовании, что немаловажно. Зарема Зухраева, врач-колопроктолог, хирург, врач-УЗД СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Эндоректальное 3D-УЗИ позволяет точно определить ход свища, его отношение к сфинктерному аппарату. Исследование используется на всех этапах планирования и даже во время операции.

Зачастую бывает, что и в операционной используем. Интраоперационная визуализация. Чаще всего затёков, мы смотрим затёки, потому что на предоперационной подготовке, например, там два три дня назад сделано эндоректальное 3D-УЗИ мы смотрим накануне госпитализации, и после госпитализации мы можем оценить клиническую картину. Зарема Зухраева, врач-колопроктолог, хирург, врач-УЗД СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Рак анального канала

Для своевременной диагностики раннего рака анального канала в колопроктологическом отделении 40 больницы проводят аноскопию высокого разрешения.

Это современный метод визуализации, изучения рассматривания слизистой анального канала. Чаще всего эта методика применяется при каких-то подозрительных образованиях анального канала. Когда чаще всего мы используем этот метод? Во-первых, при ВПЧ-ассоциированных инфекциях, то есть вирус по папилломы человека, он может вызывать не только рак шейки матки, но и рак слизистой анального канала. Поэтому при носительстве этого вируса в организме мы осматриваем, чаще это девушки, молодые девушки, женщины, женщины в молодом возрасте. Рассматриваем анальный канал под увеличением. С использованием специальных проб мы четко можем определять изменения ткани, можем диагностировать даже минимальные изменения сосудистого рисунка в анальном канале. То есть это те изменения, которые происходят на ранних стадиях изменения тканей, когда онкологическое образование только-только начинает зарождаться. Также при подозрении на наличие онкологического заболевания, злокачественных клеток мы тоже можем под увеличением изучать слизистую анального канала. Евгения Афанасьева, врач-колопроктолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Методика трансанальной микрохирургии

При доброкачественных и ранних формах злокачественных новообразований прямой кишки колопроктологи 40 больницы прибегают к методике трансанальной микрохирургии – минимально инвазивной трансанальной полнослойной резекции ранних опухолей, которая позволяет выполнять радикальные операции через анальный канал.

Ну и методика позволяет это: выводится в прямую кишку специальный протоскоп. Там есть камера, которая позволяет все под увеличением делать похожее на лапароскопические инструменты немножко они отличаются, потому что угол, угол работы очень небольшой. У нас, если в животе у нас большой простор, то там у нас всего лишь четыре сантиметровый тубус в узком диаметре. Мы должны удалить опухоль, санировать это место и ушить. Вот поэтому инструменты немножко отличаются от стандартных лапароскопических. Кишка также раздувается, как при лапароскопии. Кишка раздувается углекислым газом и в раздутой кишке очень хорошо видна опухоль, видны ее границы. При необходимости ее можно окрасить и, например, чтобы если есть сомнения в ее границах. Необходим отступ на сантиметр, опухоль удаляется и затем непрерывным швом специальной нитью дефект кишки ушивается. Иногда, когда кишка опухоль расположена на передней стенки и брюшная полость очень близко, бывает, что мы получается, попадаем в живот. Также после ушивания кишки производятся лапароскопический контроль, что ушита кишка герметично. Но очень сильно отличаются операции эти по послеоперационным периодам, потому что нет никакого болевого синдрома. Пациенты не ограничены, питаются на следующий день и достаточно быстро выписываются. Николай Мальцев, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Лазерная хирургия

Одним из самых современных способов лечения колопроктологических заболеваний является лазерная хирургия. При помощи луча врачи могут точечно воздействовать на пораженные участки слизистой, не затрагивая здоровые ткани. Метод лазерной деструкции хорошо зарекомендовал себя в лечении эпителиального копчикового хода.

Эпителиальный копчиковый ход — это и заболевание кожи, и подкожной клетчатки. Мы считаем, что это заболевание приобретенное связано с патологией. Именно с анатомией вот этой межягодичной складки, что небольшие гнойники, кожные, фолликулит, вот эти небольшие раны не заживают, а из-за вот этой склад складки межягодичной, что это все в центре находится. Туда скапливаются волосы, всякие ворсинки и формируются вот эти подкожаные небольшие полости, которые затем нагнаиваются и формируются достаточно иногда обширные полости, как называемые С-киста или пилонидальная киста и свищи вторичные. Заболевание бывает от небольших проявлений в виде небольших точек до массивных множественных свищей на обоих ягодицах. Николай Мальцев, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В процессе вмешательства производится дренирование кисты, удаление волос и детрита из ходов и последующая обработка их лазерной энергией. Вся операция длится около 10 мин. Болевой синдром в послеоперационном периоде практически отсутствует, и пациент может сразу вернуться к привычному образу жизни без ограничений. Еще одной важнейшей сферой применения лазерных методик в колопроктологии является деструкция геморроидальных узлов.

Лазерная геморроидопластика — это один из самых современных малой лазерных методов лечения геморроя, который позволяет очень быстро восстановиться пациенту, зачастую достаточно одного койко-дня для того, чтобы пациент приступил уже к труду. На следующий день и восстановил свою обычную жизнедеятельность. Суть методики заключается в том, что через небольшие проколы на персональной коже вокруг заднего прохода проводится лазерная волокно в толще гемороидального узла и не повреждает слизистую анального канала. Грубо говоря, выпаривается геморроидальная ткань, оставляя на своем месте сначала воспаление. В дальнейшем такое это воспаление, но замещается рубцом. Геморроидальный узел замещается рубцом. И в дальнейшем уже не беспокоит пациента. Чаще всего эта методика эффективна при выделении крови, геморроидальных кровотечениях. Она может быть эффективна на первой, второй и в некоторых случаях на третий стадии заболевания, когда пациенты испытывают значительный дискомфорт выпадения геморроидальных узлов и комбинируются это с другими методиками. Евгения Афанасьева, врач-колопроктолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Колопроктологические проблемы могут беспокоить пациентов с тяжелыми соматическими патологиями. И даже самая малотравматичная операция в этом случае представляет риск. Хирурги 40 больницы не отказываются оперировать таких пациентов, во время вмешательства задействуют все возможности многопрофильного стационара.

Пациенты находятся в зоне очень высокого риска, жизненно угрожающих осложнений. Несмотря на то, что сама операция, вроде, как и низкого риска. Также сегодня оперировали пациентку, например, с ворсинчатой опухолью прямой кишки и наличием синдрома слабости синуса узла, преклонный возраст и так далее. То есть. И при этом отказать в оперативном лечении этой пациентке нельзя, потому что опухоль уже легкой дисплазии, скоро она станет тяжелой и превратится в рак. Поэтому нужно ловить моменты и удалять ее. Поэтому, например, с нами коллегиально, то есть вчера на предоперационном операционном периоде она была консультирована кардиологом, аритмологом, её смотрел, естественно, анестезиолог, и сегодня нам помочь готовы были и реаниматологи с аппаратом временной или электрокардиостимуляции. Николай Мальцев, заведующий колопроктологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Городская больница №40 в Сестрорецке – стационар, который славится своим восстановительным лечением. Специализированную реабилитацию получают и пациенты колопроктологического профиля.

Прямая кишка и промежность — это орган социальный. Потому что, если человек имеет нарушение функции держания, он фактически привязан к квартире, он не может выйти. Его социальная роль резко падает. Поэтому вся реабилитация в колопроктологии и вмешательствах на прямой кишки направлена на скорейшее выздоровление пациента, восстановление функции и социализацию его. Перед началом реабилитации каждый пациент получает полноценное обследование. Формируется показание, формируется индивидуальный план реабилитации. Может быть, начало реабилитации перед хирургическим лечением и реабилитация или отдельный план реабилитации без хирургического лечения. Зачастую пациенты приходят не в раннем послеоперационном периоде, а через 10, 15, 30 лет получения травмы после родов, после хирургических вмешательств. И сейчас, в связи с увеличением продолжительности жизни появилось большое количество пожилых пациентов, которым требуется именно физиотерапевтическое и физическое лечение, нарушение функции держания. И этим пациентам, конечно же, прежде всего следует рассматривать неинвазивное нехирургическое лечение, физиотерапевтические процедуры. Это БОС-терапия, это магнитотерапия на аппарате перицентр. Андрей Щёголев, кандидат медицинских наук, врач-колопроктолог, хирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

БОС-терапия

Метод Биологической Обратной Связи распространен во многих сферах медицины. В колопроктологии он используется при ряде функциональных нарушений: анальной инконтиненции, неудержаннии газов, кишечного содержимого и пролапсе органов малого таза. БОС-терапия — это программа, позволяющая в игровом формате с помощью механизма "Физиологического зеркала" научиться контролировать свое тело.

Аппарат, он состоит из блока основного. Это монитор. Обычно этот монитор расположен в Сигналы от органов, от мышц воспринимаются через специальные датчики. Они размещаются на тело пациента, воспринимаем сигналы от мышц, которые чаще всего задействованы при натуживании — это прямые мышцы живота, это приводящие мышцы, это мышцы ягодиц. И мы учим пациента, в меньшей степени задействовав эти перечисленные мышцы, работать мышцами таза. Зарема Зухраева, врач-колопроктолог, хирург, врач-УЗД СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

БОС-терапия может занимать до шести-восьми месяцев. Но прелести БОС-терапии в том, что пациент приходит к нам на 15-20 минут в час, и дальше он свободен. Но кто-то может сказать, что это достаточно времязатратно. Однако те пациенты, которые подвергаются, применяются БОС-терапии, они раньше у них восстанавливаются целостность и непрерывность желудочно-кишечного тракта после онкологических операций. Это пациенты, которые не могут перенести хирургическое вмешательство, но им нужно социализироваться. Поэтому физиотерапевтическое лечение это один из факторов ранней социализации в принципе, возвращения человека в общество. Андрей Щёголев, кандидат медицинских наук, врач-колопроктолог, хирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В этом году исполнилось 50 лет с момента открытия реабилитационного центра на базе больницы №40 Сестрорецка

Фото и видео: Piter.tv