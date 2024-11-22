В этом году исполнилось 50 лет с момента открытия реабилитационного центра на базе больницы №40 Сестрорецка

"Городская больница № 40" занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в Российской Федерации.

"Городская больница №40 Курортного района" – важная составная часть системы общественного здравоохранения не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Стационар на 1254 койки, отделение скорой помощи с тремя подстанциями, 5 поликлинических отделений, центр амбулаторной онкологической помощи, региональный сосудистый центр и травмоцентр, где пациентам оказывается круглосуточная хирургическая экстренная и плановая помощь. 76% всех оперативных вмешательств выполняются с применением малоинвазивных методик, в том числе с использованием роботизированных хирургических комплексов Da Vinci, которые при необходимости завершаются восстановительным лечением с помощью современных медицинских технологий.

"Городская больница № 40" занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в Российской Федерации. На сегодняшний день в учреждении функционирует 8 отделений медицинской реабилитации, которые занимаются восстановлением пациентов с нарушением функций центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Реабилитационный центр в Объединенной больнице №40 Сестрорецка был открыт 50 лет назад – 11 мая 1974 года. Это был первый центр восстановительного лечения в нашей стране.

Мы были пилотный проект для других больниц в нашей стране. После нас уже с учетом опыта работы нашего центра – штатное расписание, наличие каких-то комплексов, новых методик. Нам очень помогали научно-исследовательские институты Ленинграда. Сюда на спинальные отделения особенно поступали больные из Соединенных Штатов Америки. Травмы позвоночника спинного мозга. Потом из Турции, из Ливана, из Сирии. Юрий Докиш, главный специалист по реабилитации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (1993-2006 гг.), заведующий методическим кабинетом организационно-методического отдела СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Городская больница №40 вот уже 50 лет является лидером медицинской реабилитации в нашей стране. Сюда стремятся попасть на лечение не только жители Санкт-Петербурга и Северо-Запада, но и всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. И дело не только в том, что в учреждении развернуто самое большое в стране количество коек медицинской реабилитации, здесь проходят апробацию новейшие реабилитационные технологии. В тесном взаимодействии со специалистами разрабатываются и внедряются современные стандарты. Станислав Макаренко, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Реабилитационный центр больницы сегодня — это мощный клинический кластер, оснащенный самым современным оборудованием, в котором работают высокопрофессиональные специалисты. В настоящее время в службе реабилитации работает 342 сотрудника, в том числе врачи различных специальностей, инструкторы-методисты ЛФК, медицинские психологи, логопеды, психотерапевты. Ежегодно восстановительное лечения получают до 10 000 пациентов. Причем 85% трудоспособного населения возвращаются к труду. За полувековой период существования Центра реабилитации в городской больнице №40 восстановительное лечения получили более 400 000 больных и инвалидов: граждане Российской Федерации и зарубежных стран. Елена Усикова, заместитель главного врача по реабилитации СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Специфика в том, что наши пациенты молодого возраста, трудоспособного. Наша основная задача вернуть в строй, к труду. Достигаем это различными методами все, что существует в арсенале нашего стационара. Помочь облегчить, снять болевые синдромы, мышечно-тоническое напряжение, нарастить силу в конечности, которая ее тратила, и двигательно восстановить пациентов максимально. Юлия Пастика, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы №2 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Учитывая то, что наше отделение находится в многопрофильном стационаре, мы имеем возможность начинать реабилитацию в самом раннем этапе, по большому счету, пациент после отделения реанимации интенсивной терапии может сразу же переводиться на отделение реабилитации. И мы занимаемся его восстановительным лечением. Михаил Коротков, заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В отделении работает очень слаженный коллектив. И вот эта команда, по сути, оценивает основные проблемы каждого пациента, обсуждает их и составляет оптимальный план, в соответствии с которым мы работаем и пытаемся изменить ситуацию, переломить ее и адаптировать пациента к реальности, помочь ему восстановить свои поврежденные функции. Светлана Володина, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы №1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Отделение медицинской реабилитации для больных, с нарушениями функций центральной нервной системы №2. Оно открыто одно из первых в этом корпусе. И с самого начала позиционировалось как отделение для восстановительного лечения больных с патологией спинного мозга. Это тяжелые больные, как правило, на колясках в зависимости от отдела позвоночника. Некоторые, оставаясь на коляске, возвращаются к работе, ведут активный образ жизни. Если мы не можем до конца вылечить их, можем помочь им вернуться к нормальной обычной жизни, вернуться к трудовой деятельности. Анатолий Спирин, заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы №2 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Двери больницы всегда были открыты для детей Санкт-Петербурга. Редкий доктор ортопед в Санкт-Петербурге не направляет к нам пациентов в случае необходимости. Мы спасаем, по сути дела, детей от хирургических операций. Вот это на настоящий момент. Вот это наша основная работа, которая имеет большую важность. Потому что в случае неоказания помощи, естественно, и патологии растет инвалидизация. Поймите, что оперировали человека, то инвалид на всю жизнь. Если удалось избежать этого, то это полноценный член общества. То есть он работает, создают семью, и мы решаем проблемы государственные. Татьяна Могилянцева, заведующая отделением медицинской реабилитации для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Детки у нас лечатся различного профиля. Это детки с двигателями нарушениями ДЦП, последствия инсульта, черепно-мозговая травма, спинальная травма. Детки после перенесенных нейроинфекции, полинейропатия. На нашем отделении есть уникальные методики транслингвальной нейростимуляции, в которой мы работаем уже 16 го года. У нас есть патент у больницы на данную методику лечения детского церебрального паралича, мы работаем индивидуально с каждым пациентом, ставя задачи, улучшая равновесие, координацию движения. Также у нас есть уникальная методика — это чрескожная стимуляции спинного мозга. Это не потоковый метод, то есть это с каждым пациентом работаем в районе часа, потому что нужно стимулировать определенные зоны. Все эти тренажёры с биологической обратной связью, они мотивируют их к занятиям, потому что, приходя сюда, они, собственно говоря, большую часть играют, а с инструктором да им приходится поработать. Татьяна Игнатова, заведующая отделением медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Отделения, объединяют широкий спектр современных методов реабилитации. Лечебная физкультура представлена высокотехнологичными методами механотерапии. Это роботизированная механотерапия с биологической обратной связью, с компьютерными технологиями. Это многомодульные и функциональные комплексы, которые дают возможность для диагностики оценки состояния пациента и для лечения. Такие тренажеры современные, как Кентавр, Контрекс, Примус, роботизированная дорожка и HP-Cosmos – они тренируют не только повседневные действия, но и имитируют профессиональные. Воздействие физическими факторами представлены эффективными инновационными процедурами. Это такие новейшие реабилитационные технологии, как высоко интенсивная хил-терапия, высоко индуктивная, системная, магнитная терапия. Интервальная вакуум-терапия. И вот в сочетании с использованием озонокислородной смеси, карбокситерапии, ударно-волновой терапии – это дает выраженный лечебный эффект в реабилитации. В 2023 году в нашем отделении был развернут кабинет Гипербарической оксигенации с четырьмя барокамерами. Наряду с аппаратными методами лечения выполняются все виды массажа, включающие массаж с миофасциальным релизингом, с остеопатическими приемами, лимфодренажный массаж и мануальная терапия. Светлана Новикова, заведующая отделением физических методов лечения №1 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Очень важно, что все заведующие отделениями, весь персонал на всех профильных — это единая команда, единая команда. Причем они являются не только сотрудниками больницы, часть из них являются сотрудниками кафедры постдипломного образования университета. То есть у нас созданы все условия. Для этого есть научно-исследовательский отдел, научный, где создана база для того, чтобы они реализовывали самые дерзновенные свои планы в плане новых технологий, внедрения новых технологий, научного анализа. Последние пять лет стали очень важными для развития учреждения. При поддержке города и личном контроле губернатора Беглова Александра Дмитриевича больница, несмотря на сложную экономическую ситуацию, несмотря на пандемию, смогла не только сохранить и упрочить лидирующие позиции медицинской реабилитации в стране, но и значительно расширить свои возможности как многопрофильного стационара. Дан импульс к новому строительству и реконструкции подразделений больницы. В содружестве с университетом была создана генетическая лаборатория и запущен городской пилотный проект по скринингу, позволяющим определять здоровье плода на ранних сроках беременности. Разумеется, в период пандемии проведение реабилитации было приостановлено. Больница включилась в оказание помощи больным с новой вирусной инфекцией. Мы принимали самых тяжелых пациентов, в том числе требовавших оказания хирургической кардиохирургии. Дополнительно по указанию Александра Беглова в кратчайшие сроки в пансионате "Заря" были развернуты еще 600 коек для лечения больных Covid-19, что позволило значительно снизить нагрузку на другие лечебные учреждения города. При этом, как только позволила ситуация, мы первыми в стране начали реабилитацию пациентов с поражением легких после перенесенной инфекции. Сергей Щербак, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, главный врач СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В рамках национальных проектов по здравоохранению была проведена реконструкция подразделений первичного звена больницы. Построена детская поликлиника в Зеленогорске, офис врача общей практики в Сестрорецке, строится поликлиника в жилом комплексе "Рай в шалаше". Создано отделение сочетаннной травмы, оснащенная, современная шоковая операционная. А в непосредственной близости от больницы открыта вертолетная площадка для санитарной авиации. Построено патологоанатомическое отделение. В рамках адресной инвестиционной программы идет строительство корпуса лучевой терапии, который будет оснащен современными цифровыми линейными ускорителями, Быстрыми темпами идет строительство нового корпуса стационара-трансформер на 350 коек. В нем разместится хирургическая служба и диагностическое подразделение больницы. По указанию Александра Беглова первые пациенты в корпус поступят в январе 2025 года. Очень важно сказать, что мы имеем на сегодня самое передовое оснащение. То есть мы апробируем технологии и, соответственно, быстро внедряем практику. То есть являемся центром фактически инноваций, реабилитационного лечения у нас в городе и в стране. Сергей Щербак, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, главный врач СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Фото и видео: Piter.tv